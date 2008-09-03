Министры от НУ-НС пришли к Тимошенко, чтобы показать спины

Министры-нашоукраинцы пришли на заседание правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал заседаний вошли вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО и другие министры, вошедшие в состав правительства по квоте блока «Наша Украина – Народная самооборона».

«Мы не присутствовали на награждении олимпийцев, потому что мы были приглашены на совещание с Президентом», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В свою очередь, И.ВАСЮНИК отметил, что награждение олимпийцев является не настолько важным в связи с возникшей ситуацией.

Через какое-то время министры покинули зал заседаний для проведения политических консультаций.