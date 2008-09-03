Турчинов: Ющенко делает все, чтобы уничтожить коалицию

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет о попытке срыва заседания Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам в Кабмине, комментируя отсутствие министров-"нашоукраинцев" на первой части заседания правительства, посвященной чествованию победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине.

«Президент вызвал их (министров-"нашеукраинцев" – УНИАН) как раз на то время, когда собиралось правительство. То, что Президент делает все, чтобы уничтожить коалицию, – у меня уже нет никаких сомнений. К сожалению, была попытка сорвать заседание правительства, но правительство будет работать, потому что у нас достаточное количество министров для того, чтобы принимать решения», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с министрами, избранными в правительство по квоте «Нашей Украины». Во встрече принимали участие, в частности, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр культуры и науки Иван ВОВКУН, министр ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО, министр по делам молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр юстиции Николай ОНИЩУК, министр образования Иван ВАКАРЧУК.

В заседании Кабмина, первая часть которого была посвящена чествованию победителей и призеров Олимпийских игр, принимал участие единственный министр от блока “Наша Украина – Народная самооборона” – министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.