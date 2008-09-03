У Добкина отреагировали на действия «орлов» Луценко

Пресс-cлужба Харьковского городского совета выступила с резкой критикой в адрес правоохранительных органов области в связи с их сообщением о передаче в суд уголовное дела в отношении жителей Харьковской области, задержанных за распространение в особо крупных размерах тяжелых наркотиков, и составлении в рамках этого дела протоколов об административных правонарушениях в отношении руководителей горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, текст заявления размещен на официальном сайте Харьковского горсовета.

«Информация, размещенная 2 сентября на сайте Главного управления МВД Украины в Харьковской области об админпротоколе, составленном в отношении руководства города, является очередным примером цинизма и верхом непрофессионализма, которые демонстрируют подчиненные министра МВД Юрия ЛУЦЕНЕКО», - говорится в заявлении.

Авторы заявления считают, что «сведение личных счетов действиями, которые противоречат Законам и Конституции Украины, для харьковских правоохранителей, к сожалению, становятся нормой. В очередной раз «орлы» ЛУЦЕНКО используют свое положение и безнаказанность, чтобы дискредитировать городскую власть».

В заявлении подчеркивается, что городской совет и его исполнительные органы «оставляют за собой право на достойный ответ представителям правоохранительных органов, защищающих не права и свободы граждан, а меркантильные интересы отдельных финансово-торговых кланов и амбиции «политического лузера» ЛУЦЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на сайте ГУ МВД Украины в Харьковской области была обнародована информация о том, что Главное следственное управление МВД Украины завершило расследование и передало в суд уголовное дело в отношении жителей Харьковской области, задержанных за распространение в особо крупных размерах тяжелых наркотиков. По результатам расследования составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 44 КУоАП (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах) в отношении руководителей Харьковского городского совета. Все материалы направлены в суд для принятия решения.