Обнародованы результаты экзит-поллов на промежуточных выборах

Согласно результатам экзит-поллов, на промежуточных выборах народных депутатов в округе № 85 (Ивано-Франковская область) победил кандидат от «БПП» Сергей Насалик (22,1%), в округе № 27 (Днепр) – Татьяна Рычкова (самовыдвиженец) (46,1%), в округе № 206 (черниговская область) - Максим Микитась (самовыдвиженец) (32%).

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Согласно данным экзит-полла, в округе №85 больше всего избирателей поддержали Насалика («БПП», 22,1%), на втором месте - Виктор Шевченко (УКРОП, 18,7%), на третьем – Оксана Тебешевська (ВО "Свобода, 13,2%), за ними следуют Николай Гошовский ("Патриот", 9,9%), Ольга Сикора (ВО "Батькивщина", 9,2%), Андрей Волгин ("Сила людей", 6,6%), Олег Савка ("Народный рух Украины", 6,2%).

В избирательном округе № 27 самовыдвиженку Ричкову поддержали 46,1% опрошенных избирателей, Загида Краснова (самовыдвижение) - 30,5%.

В округе №206 победу одержал самовыдвиженец Микитась - 32%, на втором месте - Юрий Власенко (ВО "Батькивщина", 28,4%), на третьем Дмитрий Блауш (Радикальная партия Олега Ляшко, 10,5%), на четвертом – Егор Фирсов (самовыдвижение, 5,2%).

В целом в ходе экзит-полов было опрошено: в Ивано-Франковской области 1972 избирателей на 40 участках; в Днепре - 1992 избирателей на 40 участках; в Черниговской области – 2915 избирателей на 60 участках.