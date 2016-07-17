В Чернигове журналист проверил реакцию полиции на попытку подкупа избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила пресс-секретарь городского отдела полиции Наталья Човпило.

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По ее словам, в полицию поступило сообщение от инспектора, который дежурит на участке, вблизи стоит человек и держит табличку "Куплю голос". На место происшествия прибыл полицейский патруль. Оказалось, что представитель киевского издания держал табличку "Куплю дорого", таким образом он хотел проверить скорость действий полиции во время попытки подкупа избирателей. С журналистом проведена профилактическая беседа.

В целом, по словам Човпило, полиция пока не зафиксировала грубых нарушений законодательства, которые могли бы существенно повлиять на результаты волеизъявления избирателей.