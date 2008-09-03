Зам Севастопольского мэра удовлетворен словами Путина

6-7 сентября севастопольская делегация примет участие в торжествах, посвященных Дню Москвы. Об этом сообщил на служебном совещании с аппаратом Севастопольской городской государственной администрации первый заместитель ее председателя Владимир КАЗАРИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «мы получили, как и полагается, официальное приглашение на эти праздники. Мы примем участие в праздничных мероприятиях, и будем развивать наши дружеские отношения с Москвой». И это, как считает В.КАЗАРИН, «в очередной раз подчеркивает, что руководство нашего города и правительство Москвы занимаются тесным сотрудничеством в интересах развития города и интересах севастопольцев».

При этом В.КАЗАРИН отметил, что недавнее интервью премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА немецкому информационному агентству «стало своеобразным ответом радикально настроенным политическим силам в Севастополе».

В.КАЗАРИН, в частности, сказал: «Со стороны радикальных кругов нашего города это заявление вызвало обвинения в адрес премьер-министра России в предательстве национальных интересов России. Я думаю, что это своеобразный ответ политической среде Константина ЗАТУЛИНА, высказывания которого вызвали нездоровый ажиотаж в неких политических кругах и целый ряд такого же рода комментариев политическими деятелями России».

В.КАЗАРИН выразил удовлетворение высказываниями В.ПУТИНА относительно территориальной принадлежности Крыма и Севастополя. «Я думаю, интервью Владимира ПУТИНА остудит горячие головы, которые уже слишком далеко зашли в своих предположениях в отношениях между Украиной и Россией в связи с Крымом и Севастополем. Премьер-министр заявил об отсутствии каких бы то ни было территориальных претензий к Украине, о строгом соблюдении государственных полномочий и прав Украины и о том, что проблемы Севастополя не стоят в повестке дня международных взаимоотношений, а наоборот подтвердил строгое соблюдение со стороны России всех достигнутых с Украиной договоренностей», сказал он. Первый заместитель главы города подчеркнул, что позиция, высказанная премьер-министром России относительно незыблемости принципа территориальной целостности Украины, является единственно правильной. «Мы разделяем эту позицию, ее всегда излагал наш президент и она, я думаю, оздоравливает взаимоотношения и ведет к развитию Украины и России», - подчеркнул В.КАЗАРИН.