За назначение Наливайченко главой СБУ не проголосовал ни один депутат

Верховная Рада Украины не назначила исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО руководителем этого ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, за назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ не проголосовал ни один из депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. (В зале при первом голосовании были зарегистрированы 360 народных депутатов, а при втором голосовании - 363 депутата).

В.Наливайченко получил статус "и.о." в декабре 2006 году, когда, он будучи первым заместителем, возглавил СБУ после увольнения Игоря Дрижчаного.

Голосование проходило дважды, поскольку было два проекта постановлений, которые касались назначения В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что 22 декабря 2007 года Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКО, предложенную Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, на должность председателя СБУ. Он отметил, что представление Президента, биографическая справка розданы народным депутатам.

Перед голосованием выступил народный депутат Валентин ЗУБОВ (фракция БЮТ), который отметил, что Секретариат Президента направил в СБУ «непонятные материалы» об обвинении премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в государственной измене. Он подчеркнул, что в такой ситуации «необходимо ставить вопрос о выражении недоверия господину НАЛИВАЙЧЕНКО в связи со сложившейся ситуацией».

После этого вечернее заседание парламента было закрыто.

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона”, кроме нескольких народных депутатов, входящих в депутатскую группу “Народная самооборона”, и фракция Блока Литвина покинули сессионный зал ВР и не принимали участия в голосовании за ряд законопроектов, которые рассматривались в конце вечернего заседания.