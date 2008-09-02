ВР внесла изменения в закон о Кабинете Министров

Верховная Рада внесла изменения в закон о Кабинете Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 363 народных депутата из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятым законом изымаются нормы относительно права Президента не вносить кандидатуру на должность премьер-министра Украины на рассмотрение ВР, относительно обязанностей правительства согласовывать с Президентом Украины инициативу по увольнению отдельных министров, относительно обязанностей правительства обеспечивать выполнение указов Президента, а не руководствоваться ими, как это предусматривает Конституция.

Кроме того, изымаются положения относительно осуществления права законодательной инициативы по поручению Президента, относительно обеспечения правительством выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, относительно вступления в отношения с правительствами иностранных государств на основании актов Президента Украины, а также другие нормы.