ВР внесла изменения в закон о Конституционном Суде

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о Конституционном Суде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 363 народных депутата из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил докладчик, член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ, принятие этого закона будет способствовать преодолению конституционного кризиса в стране.

Он также отметил, что Конституционный Суд фактически стал заложником системных злоупотреблений со стороны одного из субъектов права на конституционное представление.

А.ПОРТНОВ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО останавливает своими распоряжениями акты правительства с одновременным обращением в КСУ. Он напомнил, что таких остановок было 48, и ни по одному из представлений Президент не получил от КСУ положительного решения.

Кроме того, принятым законом решаются определенные процедуры предоставления заключения Конституционным Судом, в частности, и заключения по конституционному представлению относительно внесения изменений в Конституцию.