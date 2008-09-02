В "пляжном инциденте" с зятем Тимошенко правыми признали военных

Военная прокуратура признала правомерными действия военнослужащих внутренних войск МВД во время инцидента между зятем премьер-министра Шоном Карром в Одессе.

Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Луценко на пресс-конференции в Одессе, сообщает Украинская правда.

"Военная прокуратура сделала вывод о правомерности действий служащих внутренних войск (во время инцидента)", - сказал Луценко.

При этом министр подчеркнул, что "наблюдались эмоциональные действия с обеих сторон, но они не попадают под уголовную ответственность".

В середине июня одна из газет со ссылкой на очевидцев сообщила, что Карр избил в Одессе двух бойцов внутренних войск, которые охраняли въезд на пляж "Ланжерон".

Якобы Евгения Тимошенко с супругом пытались проехать на пляж на мотоцикле, куда въезд транспортным средствам запрещен. Карра доставили в отделение милиции, супруга Евгения последовала за ним, информировало издание.

Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел была создана комиссия и назначено служебное расследование по инциденту между военнослужащими внутренних войск и зятем премьер-министра.

МВД опровергло информацию о том, что зять премьер-министра якобы избил работников милиции в Одессе.

Согласно предварительным результатам расследования МВД, в инциденте с зятем и дочерью Тимошенко в Одессе виноваты военнослужащие внутренних войск.

"По предварительным данным служебного расследования и выводам судебно-медицинских экспертиз выяснилось, что военнослужащие внутренних войск МВД Украины, превысив служебные полномочия, немотивированно применили грубую физическую силу относительно Шона Карра и Евгении Тимошенко, нанесли им телесные повреждения, чем спровоцировали конфликт", - сообщало МВД.