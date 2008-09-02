В БЮТ придумали, как вывести Кабмин из-под влияния Ющенко

Нардеп от БЮТ Андрей Портнов предлагает разрешить парламентской коалиции самостоятельно вносить на рассмотрение ВР кандидатуру премьер-министра в случае, если Президент не передал представление на главу Кабмина в парламент на протяжении 15-ти дней. Такая идея содержится в законопроекте “о внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" (относительно приведения положений данного Закона в соответствие с Конституцией Украины)”, зарегистрированном в Верховной Раде 1 сентября за номером 3085

Кроме того приведение закона о Кабмине в соответствие с Конституцией нардеп видит еще и в том, чтобы вычеркнуть из перечня обязанностей Кабмина: обеспечение выполнения актов Президента Украины; ответы на обращение главы государства; подготовку законов в рамках выполнения указов Президента; обеспечение выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины.

Также Портнов предлагает лишить Президента или уполномоченного им представителя права принимать участие в заседаниях Кабмина, правительственных комитетов, и получать стенограммы таких заседаний.

Вывести Кабмин из сферы контроля и координации работы органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны, который осуществляет СНБО.

Позволить премьеру не руководствоваться актами Президента в своих отношениях с правительствами иностранных государств, проведении переговоров и подписании международных соглашений.

А также освободить Кабмин от обязанности издавать обязательные для исполнения акты (постановления и распоряжения) в рамках выполнения актов Президента Украины .