В ЕС обещают Украине поддержку в вопросе территориальной целостности

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляет, что Грузия, Украина и Молдова могут рассчитывать на поддержку Европейского Союза в вопросе сохранения территориальной целостности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она сказала вечером 1 сентября, выступая в Европарламенте.

“Наш июньские обязательства развивать Восточное партнерство и европейскую политику соседства демонстрируют законные интересы ЕС в регионе”, - сказала комиссар ЕС.

“Эта политика подчеркивает, что мы не будем воспринимать новых разделительных линий в Европе, и что такие партнеры, как Грузия, Украина и Молдова могут рассчитывать на нашу поддержку их территориальной целостности и суверенитета”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Она также отметила, что Еврокомиссия готова ускорить работу над предложениями по развитию Восточного партнерства.

Как сообщал УНИАН, Польша и Швеция предложили Европейскому Союзу создать с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном организацию “Восточное партнерство”.

20 июня лидеры 27 стран - членов ЕС одобрили польско-шведский проект “Восточного партнерства”.

Этот проект предусматривает создание форума регионального сотрудничества стран ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Арменией, а также - на экспертном уровне - с Беларусью. Реализация проекта “Восточное партнерство”, по мнению авторов проекта, должна привести к отмене визового режима ЕС с перечисленными государствами, а также к созданию зоны свободной торговли услугами и товарами.

Еврокомиссии было поручено к декабрьскому саммиту ЕС подготовить предложения относительно развития Восточного партнерства.