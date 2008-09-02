Сторожевой корабль ЧФ РФ вернулся в Севастополь - источник
12:24, 02 сентября 2008Политика
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"На борту все живы, здоровы"
Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота России, который участвовал в операции у берегов Грузии, вернулся во вторник на главную базу флота – Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе ЧФ.
«Сегодня утром «Сметливый» возвратился на родную базу. На борту все живы, здоровы. У берегов Абхазии остается группа кораблей, которая выполняет задачи по обеспечению безопасности республики с моря», – сказал источник
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