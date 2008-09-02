Катамадзе думает, что в Украине грузинский сценарий невозможен

Экс-посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ верит в то, что в Украине грузинский сценарий невозможен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я верю в то, что такой сценарий в Украине невозможен», - сказал Г.КАТАМАДЗЕ.

Бывший посол напомнил, что практически весь мир выступил против агрессии России в Грузии.

По его мнению, принимая это во внимание, «Россия не позволит себе такой сценарий» в Украине.