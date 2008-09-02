ВР сегодня будет работать до последнего вопроса

Верховная Рада Украины продолжит свою работу сегодня до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 382 народных депутата из 445, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим Верховная Рада, кроме вопросов о ситуации в Грузии, об избрании вице-спикеров и о законопроектах о повышениях престижности шахтерского труда, которые стояли в повестке дня, включила в нее еще ряд вопросов. В частности, это касается законопроекта о временных следственных комиссиях, законопроектов о внесении изменений в закон о Конституционном суде, СБУ, Кабинете министров.

Кроме того, парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2008 год, если он будет готов и Бюджетный комитет предоставит по нему заключение.

За такую повестку дня не голосовала фракция НУ-НС.