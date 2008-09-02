За Богатыреву вступился влиятельный регионал

Народный депутат Украины Борис Колесников считает исключение Раисы Богатыревой из Партии регионов неадекватной мерой дисциплинарного взыскания, и будет думать о ее возвращении в ряды ПР.

В комментарии «Острову» в кулуарах Верховной Рады Колесников сказал, что лидер Партии регионов Виктор Янукович «действителоно озвучил позицию партии относительно Южной Осетии и Абхазии».

Однако Колесников отметил, что кроме исключения из партии «есть масса других дисциплинарных взысканий, в том числе и строгий выговор».

Колесников отметил, что он не присутствовал на Политсовете партии, но если бы он там был, он бы голосовал «против».

«Раиса Богатырева очень много сделала для партии. И некоторые из тех, кто голосовал «за», палец о палец не ударили для становления партии», - сказал народный депутат.

Также он заявил, что «Раиса Богатырева для меня и Рината Ахметова всегда была, есть и будет близким человеком».

На вопрос, возможно ли каким-то образом возвращение Раисы Богатыревой в ряды Партии регионов, Борис Колесников сказал: «Мы будем думать об этом».

Напомним, вчера политсовет Партии регионов исключил из рядов партии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису Богатыреву. Поводом для этого решения стало заявление госпожи Богатыревой во время визита в США о том, что позиция Януковича о необходимости признания Украиной независимости Южной Осетии и Абхазии являются его личной точкой зрения, а не позицией Партии регионов.