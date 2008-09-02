Яценюк об украинском политикуме: предательство, заговоры, византийщина

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что только украинский парламент может остановить угрозу развитию демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил сегодня во время открытия третьей сессии ВР VI созыва.

«Сегодня нужно откровенно говорить, что исключительно парламент может остановить угрозу то ли диктатуры личности, то ли диктатуры того или другого клана, и исключительно мы своими руками как парламентский институт обязаны это сделать», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что политическая среда сегодня чрезвычайно агрессивна, поскольку не имеет правил игры, и все идет к самоуничтожению.

«Предательство, заговоры, «византийщина» - это признак сегодняшнего украинского политикума», - сказал спикер.

По его словам, украинские политики должны объединиться вокруг национальных приоритетов.

Председатель ВР отметил, что у народных депутатов могут быть разные позиции по ряду вопросов, но не могут быть разные позиции по Украине.