Будет ли голосовать НУ-НС за заместителей Яценюка?
10:17, 02 сентября 2008Политика
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Дело не в пакете
Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” еще не определилась, будет ли принимать участие в голосовании по избранию заместителей председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.
«По этому вопросу мы пока не определились, независимо от того, будем ли голосовать в пакете или без пакета», - сказал он.
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