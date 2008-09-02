Будет ли голосовать НУ-НС за заместителей Яценюка?

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” еще не определилась, будет ли принимать участие в голосовании по избранию заместителей председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«По этому вопросу мы пока не определились, независимо от того, будем ли голосовать в пакете или без пакета», - сказал он.