В ЕЦ переживают, что Тимошенко не справится с последствиями паводка

Политическая партия “Единый Центр” обеспокоена ситуацией вокруг ликвидации последствий паводка в Западной Украине.

Об этом говорится в заявлении “Единого Центра”, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, в заявлении отмечается, что при анализе выполнения восстановительных работ особую обеспокоенность вызывают следующие недостатки: при определении стоимости восстановления того или иного здания наблюдается острое отсутствие в структурах местных органов власти квалифицированных специалистов по капитальному строительству, а также низкая профессиональность проектно-сметных бюро. Это приводит к срыву сроков выполнения работ и закладывает возможность злоупотреблений при определении их стоимости.

Кроме того, восстановительные работы на многих небольших объектах приостановлены из-за бюрократических преград, которые введены правительством Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, изменен порядок выдачи лицензий на строительные работы. В соответствии с нововведением, они выдаются только Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Получение такой лицензии во времени занимает больше квартала и стоит тысячи гривен, говорится в заявлении.

По мнению “Единого Центра”, установленный правительством порядок о делении пострадавших зданий на категории (соответственно, капитальный или частичный ремонт) приводит к многочисленным жалобам населения. Также работа сельских и поселковых советов парализована многочисленными предвзятыми проверками со стороны правоохранительных органов, отмечают в партии.

В то же время, авторы заявления отмечают, что отодвинут не на второй, а на третий план ремонт разрушенных заведений образования, здравоохранения и культуры. Средства на это традиционно выделяются по остаточному принципу.

Проанализировав ситуацию, “Единый Центр” предлагает государственным органам власти:

немедленно обеспечить местные органы власти профессиональными кадрами, которые бы могли осуществлять необходимый объем работ по разработке проектно-сметной документации и вести авторский и технический контроль за состоянием выполнения восстановительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств;

соответствующим постановлением Кабинета министров Украины внести изменения в «Порядок лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности в строительстве» и возобновить выдачу лицензий на проведение незначительных объемов строительных работ на областном уровне;

Кабинету министров конкретизировать деление пострадавших зданий на категории, а сумму компенсации определять путем реальной оценки нанесенного ущерба в каждом конкретном случае;

правоохранительным органам проводить проверку использования выделенных государством средств на ликвидацию последствий паводка по факту их фактического использования. Согласовать между контролирующими ведомствами график проведения проверок и не допускать их дублирования;

немедленно начать финансирование восстановительных работ заведений образования, учреждений здравоохранения и культуры. Направить на эти цели, кроме бюджетных, еще и благотворительные средства.