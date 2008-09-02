Яценюк открыл сессию Верховной Рады
10:07, 02 сентября 2008Политика
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В зале зарегистрировалось 446 депутатов
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК открыл третью сессию парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 446 народных депутатов.
Сессия была открыта выполнением гимна хором им. Верёвки.
На открытии сессии присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
После выполнения гимна народный депутат Украины из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир ВЯЗИВСКИЙ развернул флаг Грузии. Сейчас флаг разостлан на его рабочем столе.
Председатель ВР начал выступление в парламенте.
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