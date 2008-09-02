Яценюк открыл сессию Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК открыл третью сессию парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 446 народных депутатов.

Сессия была открыта выполнением гимна хором им. Верёвки.

На открытии сессии присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

После выполнения гимна народный депутат Украины из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир ВЯЗИВСКИЙ развернул флаг Грузии. Сейчас флаг разостлан на его рабочем столе.

Председатель ВР начал выступление в парламенте.