Пророссийские политики в Крыму называют Путина предателем

Представители пророссийских организаций Крыма раскритиковали недавнее выступление премьер-министра РФ Владимира Путина, заявившего, что Россия признает границы Украины и не считает Крымский полуостров спорной территорией.

Лидер правозащитной организации "Вера" рассказал, что ему звонят крымчане, возмущенные позицией российского премьера. "Какое он имеет право решать за нас, русских, на русской земле Крыма, наше будущее? - негодует политик и добавляет, что его единомышленники намерены и дальше бороться за воссоединение с Россией.

С критикой выступил и депутат Ленинского райсовета Севастополя от блока Витренко. Заявление о том, что Крым не является спорной территорией, он расценил как "предательство национальных интересов России". Депутат отметил, что жители Севастополя готовы "бороться с насильственной украинизацией и без чьей-либо помощи".

Впрочем, он не исключил, что высказывание российского премьера может быть "тонкой дипломатической игрой". В случае необходимости, как предположил депутат, Россия "продемонстрирует свою политическую волю в Крыму, как она продемонстрировала ее в Осетии и Абхазии".

В интервью немецкому телеканалу ARD Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, что Крым может быть "следующей целью" России после Южной Осетии. "Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы по сути закончили в целом и в общем наши переговоры по границе... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом", - сказал российский премьер.