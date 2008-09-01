НУ-НС предлагает ВР в закрытом режиме обсудить боеготовность армии

Народные депутаты Юрий КОСТЕНКО, Иван ЗАЕЦ и Ярослав ДЖОДЖИК (фракция НУ-НС, представители Украинской народной партии) инициируют проведение закрытого заседания Верховной Рады для обсуждения военно-политической ситуации в Черноморском регионе и состояния боеготовности Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, сегодня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления «О проведении закрытого заседания Верховной Рады Украины по вопросам обсуждения военно-политической ситуации в Черноморском регионе и состояния материально-технического обеспечения и боеготовности Вооруженных Сил Украины».

Проект постановления внесен, «ввиду обострения международной военно-политической ситуации в Черноморском регионе, связанной с вооруженным конфликтом в Грузии» и «учитывая близость горячей точки к границам Украины, а также наличия тесных связей между Украиной и странами-участницами конфликта». Он разработан «с целью получения объективной информации о ситуации в Черноморском регионе, состояния материально-технического обеспечения и боеготовности Вооруженных Сил Украины, для формирования официальной позиции парламента и прогнозирования будущих военных расходов».

Проектом Постановления предлагается заслушать информацию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, главы МИД Владимира ОГРЫЗКО, министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА о ситуации в Черноморском регионе, состояние материально-технического обеспечения и боеготовности Вооруженных Сил Украины, а также заслушать отчет правительства о выполнении программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы.

«Внесение данного проекта Постановления обусловлено необходимостью получения от соответствующих должностных лиц государства объективной и детальной информации о ситуации, сложившейся в Черноморском регионе в свете последних событий в Грузии. Украинский парламент не может избегать этой актуальной темы, ведь военное противостояние происходит вблизи границ нашего государства, военная база в г. Севастополе фактически используется для ведения боевых действий Черноморским флотом Российской Федерации, впритык к нашей морской границе летают российские военные самолеты, пересекая гражданские воздушные трассы, в то время как в Харьковской области взрываются украинские военные склады», - говорится в Объяснительной записке к Проекту постановления.

По мнению авторов проекта, «для формирования официальной позиции необходимо иметь объективную и беспристрастную информацию, которую могут предоставить соответствующие должностные лица». «Кроме того, при подготовке и обсуждении проекта государственного бюджета на следующий год видится необходимым максимально учесть нужды военного ведомства и обеспечить выполнение программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы, исходя из результатов ее выполнения за предыдущий период», - отмечается в Объяснительной записке.