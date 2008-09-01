В НУ-НС подтвердили разногласия с БЮТ - «в коалиции не все в порядке»?

Если “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ не продемонстрируют единой позиции относительно Грузии, это будет означать, что «в коалиции не все в порядке»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что отсутствие завтра в парламенте консолидированного решения БЮТ и НУ-НС относительно Грузии станет поводом «для начала серьезных консультаций».

«Вместе с тем, для нас это не является началом переговоров с любой фракцией и, более всего, с Партией регионов», – отметил он, добавив, что во время выборов блок “Наша Украина – Народная самооборона” подчеркивал, что не будет вступать в коалицию с Партией регионов и с Компартией.

«Сейчас, несмотря на возможные и всевозрастающие разногласия с БЮТ по вопросу российско-грузинского противостояния и Черноморского флота в частности, я не вижу оснований для «Нашей Украины» к созданию коалиции с Партией регионов. Этот вопрос даже не рассматривается», – сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также сообщил, что сегодня НУ-НС была готова провести совет коалиции, чтобы отработать эти вопросы, однако коллеги из БЮТ считают, что «надо взять больше времени на консультации».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что во фракции НУ-НС сегодня существуют разногласия с БЮТ относительно текущей деятельности правительства – они касаются фундаментальных экономических вопросов. По его мнению, такие разногласия допустимы, в отличие от разногласий, которые касаются внешнеполитического курса Украины. Их, считает депутат, у фракций коалиции быть не должно.