БЮТ требует, чтоб перед Тимошенко извинились "некоторые чиновники"
...за обвинение в государственной измене
Фракция БЮТ требует от своих коллег извиниться перед премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО за обвинение в государственной измене.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
По его словам, такие обвинения являются абсурдными и не имеют под собой никаких фактов. «Правительство действовало в соответствии с Конституцией», - сказал он.
«Поэтому мы требуем извинения, а затем садимся за стол и смотрим, какие согласованы, и какие не согласованные позиции», - сказал он.
При этом И.КИРИЛЕНКО отметил, что в коалиции нет никаких проблем, а есть проблемы вне коалиции.
И.КИРИЛЕНКО также отметил, что извиниться должны не коллеги по коалиции, а некоторые должностные лица.