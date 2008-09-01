БЮТ требует, чтоб перед Тимошенко извинились "некоторые чиновники"

Фракция БЮТ требует от своих коллег извиниться перед премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО за обвинение в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, такие обвинения являются абсурдными и не имеют под собой никаких фактов. «Правительство действовало в соответствии с Конституцией», - сказал он.

«Поэтому мы требуем извинения, а затем садимся за стол и смотрим, какие согласованы, и какие не согласованные позиции», - сказал он.

При этом И.КИРИЛЕНКО отметил, что в коалиции нет никаких проблем, а есть проблемы вне коалиции.

И.КИРИЛЕНКО также отметил, что извиниться должны не коллеги по коалиции, а некоторые должностные лица.