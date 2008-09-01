Янукович угрожает Богатыревой дисциплинарными мерами

Сегодня на заседании политсовета Партии регионов будет принято решение о дисциплинарной ответственности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, члена ПР Раисы БОГАТЫРЕВОЙ по поводу ее заявления о позиции партии относительно ситуации в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Р.БОГАТЫРЕВА - «опытный политик» и она не могла не понимать, какая будет «реакция лидера партии и партии». «Она это сделала сознательно», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. При этом добавил, что не знает, по каким причинам это было сделано. «Если это проект, который она выполняет по заказу наших политических оппонентов, то пусть это будет на ее совести», - сказал он.

По его словам, если Р.БОГАТЫРЕВА допустила ошибку, то она должна прийти и объяснить свою позицию. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня на политсовете Партии регионов «решение будет однозначным». «Ее позиция будет не воспринята, она будет осуждена и, безусловно, будет принято дисциплинарное решение», - добавил лидер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Р.БОГАТЫРЕВА должна заниматься «тем делом, которым сейчас занимается, – работать в СНБО и отвечать за себя лично». «Мои действия комментирует моя партия, мои однопартийцы и мои избиратели», - сказал он. Он подчеркнул, что любые заявления, которые делаются от имени партии, проходят соответствующую процедуру, то есть рассматриваются на совете фракции, на президиуме политсовета и только после этого обнародуются.

По его словам, позиция, которая была выражена ПР относительно Грузии, прошла соответствующую процедуру в партии.

Как известно, Партия регионов заявляла о том, что Украине не следует принимать участия в конфликте на стороне одной из сторон, однако, несмотря на это, В.ЯНУКОВИЧ призывал в свое время признать независимость Южной Осетии и Абхазии, как это сделала Россия. В то же время Р.БОГАТЫРЕВА заметила, что позиция лидера Партии регионов относительно признания независимости Абхазии и Южной Осетии является единоличной и не является коллективным решением партии, которое может быть другим.