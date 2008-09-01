Досрочные выборы в ВР Тимошенко считает политическим безумием

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает категорически против проведения досрочных выборов в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Только политические безумцы могут сегодня думать о еще одних досрочных выборах в Верховную Раду. Это просто уничтожение жизни страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер призвала все политические силы прекратить борьбу за власть, которую «никак некоторые политические силы не могут, так как им хочется поделить».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее политическая сила категорически против досрочных выборов в Верховную Раду.