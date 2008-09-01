Криль: курортный роман Тимошенко и Януковича перерос в отношения

Народный депутат Украины, председатель политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ создали новую коалицию в Верховной Раде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Мы хотим поздравить Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА с тем, что их курортный роман наконец перерос в серьезные отношения в виде новой коалиции в парламенте», - сказал И.КРИЛЬ, комментируя инициативу депутатов БЮТ и ПР относительно упрощения процедуры импичмента Президента.

По мнению председателя “Единого Центра”, «теневая коалиция» в составе БЮТ и ПР уже давно работает в парламенте на выполнение своей главной политической задачи – узурпации и распределения власти между этими политическими силами.

«Хочу напомнить, что результатами этого сотрудничества уже стало принятие Закона о Кабинете министров Украины, голосование БЮТовского варианта законопроекта о тендерных закупках и общих инициативах по внесению изменений в Конституцию», - сообщил И.КРИЛЬ.

«Не удивительно, что первый удар новосозданной «ширки» направлен против Президента, как единственного действенного института власти, который сдерживает чрезмерные аппетиты Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА и не позволяет приватизировать государство», - заявил председатель “Единого Центра”.

По мнению И.КРИЛЯ, несмотря на президентские амбиции Ю.ТИМОШЕНКО, которые расколют коалицию, демократическое большинство будет работать дальше. «Деструктивное поведение лидера БЮТ не найдет поддержки среди большинства представителей этой политической силы», - убежден лидер “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 сентября народные депутаты Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) и Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов) предложили определить срок рассмотрения Конституционным Судом Украины представления Верховной Рады относительно импичмента Президента.

Об этом говорится в законопроекте №2219 “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционным обращениям и недопущение злоупотреблений по делам по конституционным обращениям и недопущение злоупотреблений правом на конституционное представление)”, внесенному упомянутыми депутатами и зарегистрированном в Верховной Раде сегодня.