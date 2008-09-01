Янукович хочет голову того, кто пустил в Севастополь корабль НАТО

Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что парламент должен немедленно разобраться с фактом захода американского ракетного корабля в Севастополь.

Как сообщает официальный сайт партии, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время короткого брифинга на празднике Первого звонка в одной из киевских школ-интернатов.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что он негативно относится к несанкционированным заходам военных кораблей в территориальные воды и порты Украины. "Я не знаю, кто давал разрешение, и в рамках каких международных соглашений это делается. У меня такой информации нет", – сказал лидер Партии регионов.

По его убеждению, заход американского военного корабля в украинский порт станет еще одной темой для обсуждения на завтрашнем заседании Верховной Рады. "Если это было сделано с нарушением, мы будем требовать: кто дал это разрешение, какие были основания, и, безусловно, будем делать выводы", – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка. Корабль береговой охраны ВМС США “Даллас” сегодня утром зашел в Севастопольскую бухту и пришвартовался у пристани морского порта города.

По сообщению СМИ, корабль в Севастополе встретили около 200 противников его захода в порт – представители партии Русский блок, Прогрессивной социалистической партии Украины, Коммунистической партии. Они выкрикивали “НАТО – геть!”, “Янки - go home!”, “Севастополь против НАТО”.

Порядок охраняли около 20 сотрудников милиции.