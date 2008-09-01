Бютовец Портнов выиграл суд у регионалки Богословской
Дама говорит, что ее свободу слова душат
|Андрей Портнов
Как сообщили Лига.net в пресс-службе Богословской, сама Богословская назвала решение суда очередным ограничением свободы слова, политических прав и свобод человека и гражданина, наступлением на свободные средства массовой информации.
По ее мнению, это решение направлено на подавление права высказывать собственные мысли и предоставлять свою оценку событиям и явлениям в обществе.
"Свобода выражения взглядов – основа демократического общества. Грубое использование недобросовестными политиками нечестных судов является серьезной угрозой для свободы слова и демократии", - говорится в заявлении народного депутата.
Ранее в одном из телеэфиров Богословская назвала Портнова человеком, за спиной которого – сотни рейдерских захватов.