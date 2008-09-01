Бютовец Портнов выиграл суд у регионалки Богословской

Печерский райсуд Киева в понедельник в ходе рассмотрения иска депутата от БЮТ Андрея Портнова признал недостоверными утверждения депутата от Партии регионов Инны Богословской о том, что "главой Фонда государственного имущества Украины нельзя назначать господина, который имеет имидж главного рейдера страны".

Как сообщили Лига.net в пресс-службе Богословской, сама Богословская назвала решение суда очередным ограничением свободы слова, политических прав и свобод человека и гражданина, наступлением на свободные средства массовой информации.

По ее мнению, это решение направлено на подавление права высказывать собственные мысли и предоставлять свою оценку событиям и явлениям в обществе.

"Свобода выражения взглядов – основа демократического общества. Грубое использование недобросовестными политиками нечестных судов является серьезной угрозой для свободы слова и демократии", - говорится в заявлении народного депутата.

Ранее в одном из телеэфиров Богословская назвала Портнова человеком, за спиной которого – сотни рейдерских захватов.

Украинская правда