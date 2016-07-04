Суд избрал для военного прокурора сил АТО Кулика меру пресечения в виде личного обязательства

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял поздно вечером.

Сегодня же, 4 июля, суд отстранил Кулика от должности военного прокурора сил АТО на 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, НАБУ 1 июля направило в суд ходатайство об избрании Кулику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, а также об отстранении от занимаемой должности.