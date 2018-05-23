Вехи недели: беспокойство Ющенко, ошибка Януковича и шпионские страсти
Хорошо отдохнувшие слуги народа уже расписали главные схватки: внесение изменений в Конституцию, бюджетный процесс, функционирование коалиции...
Политики изо всех сил готовятся к старту нового сезона: Президент пытается захватить инициативу, спикер обещает эффективную работу законодателей, а премьер поднимает всем настроение юмористическими номерами. Украина тем временем привлекает к себе повышенное внимание стран Запада, да и руководство России не остается в стороне.
|Виктор Ющенко
Только однажды леди Ю изменило олимпийское спокойствие: премьер обвинила в уничтожении коалиции главу государства. Нельзя сказать, что Тимошенко остро нуждается в перманентных клятвах верности парламентариев, скорее, ей важнее свобода политического маневра. Судьба парламентского большинства тем временем беспокоит политиков все больше. Спикер парламента Арсений Яценюк обещает обнародовать план спасения коалиции, а лидер НУ-НС Вячеслав Кириленко анонсировал непростой разговор с представителями БЮТ о выполнении коалиционного соглашения. В Конституционном Суде пока не могут внести ясность в вопрос функционирования парламентского большинства. Не исключено, что некоторое время участникам политического процесса придется использовать формулу Ющенко: жизнеспособность коалиции определяется результативными голосованиями.
|Виктор Янукович
Впрочем, шеф британского внешнеполитического ведомства Дэвид Милибэнд не стал отменять встречу с Януковичем, хотя тот не стал основным киевским собеседником гостя с туманного Альбиона. Лондон взял на себя инициативу по сколачиванию ситуативной коалиции, направленной на сдерживание агрессивных действий России. В Западной Европе всерьез обеспокоены происходящим на Кавказе, но пока не могут выработать единую политическую линию. Украина продолжает оставаться «ничейной территорией», на которой по-прежнему работает принцип «два украинца – три гетьмана». Бальзамом на скрипучий механизм отечественной евроатлантической интеграции пролилось заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель, признавшей необходимость присоединения Грузии и Украины к ПДЧ. Правда, до декабря, когда министры иностранных дел Альянса соберутся для принятия соответствующего решения, еще немало времени.
Расслабляться не стоит, ведь кроме рафинированных западных дипломатов есть простак Юрий Лужков, запросто призывающий переписать российско-украинский договор. «Геополитик в кепке» выбрасывает в информационное пространство идеи, вдохновляющие, как минимум, часть российской элиты. Поэтому нашим властям хорошо бы сосредоточиться на недопущении провокаций в Крыму, который Россия без обиняков называет зоной своих приоритетных интересов. Эти шаги выглядят куда актуальнее шпионских страстей для внутреннего потребления, разыгрываемых равняющимися на Банковую и Кабмин представителями украинских спецслужб.
|Арсений Яценюк
Обсуждение конфликта на Кавказе легко превратит депутатский корпус в толпу возбужденных ситуацией политиков, для которых не останется сдерживающих факторов. Хорошо отдохнувшие слуги народа уже расписали главные схватки: внесение изменений в Конституцию, бюджетный процесс, функционирование коалиции. Работа на благо страны и ее граждан в списке приоритетов не значится.
Евгений Магда