Вехи недели: беспокойство Ющенко, ошибка Януковича и шпионские страсти

Политики изо всех сил готовятся к старту нового сезона: Президент пытается захватить инициативу, спикер обещает эффективную работу законодателей, а премьер поднимает всем настроение юмористическими номерами. Украина тем временем привлекает к себе повышенное внимание стран Запада, да и руководство России не остается в стороне.

Признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии привело к заметному оживлению украинских политиков. Виктор Ющенко, например, не только жестко осудил этот шаг, но и призвал заменить российских миротворцев на Кавказе международным контингентом. Президент собирается в следующем году потратить 5 миллиардов гривен на закупку новых вооружений для украинской армии. К тому же, официальный Киев всячески подчеркивает готовность продолжать военно-техническое сотрудничество с Тбилиси, развивавшееся с середины 90-х годов. В поддержку территориальной целостности Грузии высказалась и Юлия Тимошенко, заметившая впоследствии, что не позволит украинцам принимать участие в чужих конфликтах. Юлия Владимировна демонстрирует завидную сдержанность во внешнеполитических вопросах, а на выпады Банковой относительно проблем внутренней политики и вовсе пытается отшучиваться. Со стороны это напоминает поведение первой красавицы на светском рауте, презрительно отшивающей надоедливых кавалеров.

Только однажды леди Ю изменило олимпийское спокойствие: премьер обвинила в уничтожении коалиции главу государства. Нельзя сказать, что Тимошенко остро нуждается в перманентных клятвах верности парламентариев, скорее, ей важнее свобода политического маневра. Судьба парламентского большинства тем временем беспокоит политиков все больше. Спикер парламента Арсений Яценюк обещает обнародовать план спасения коалиции, а лидер НУ-НС Вячеслав Кириленко анонсировал непростой разговор с представителями БЮТ о выполнении коалиционного соглашения. В Конституционном Суде пока не могут внести ясность в вопрос функционирования парламентского большинства. Не исключено, что некоторое время участникам политического процесса придется использовать формулу Ющенко: жизнеспособность коалиции определяется результативными голосованиями.

Ассиметрично отреагировал на обвинения Юлии Тимошенко в сговоре с Кремлем Виктор Янукович. Лидер Партии регионов почувствовал себя обойденным на повороте и решительно встал в куцую шеренгу политических субъектов, поддержавших Кремль в признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Главного оппозиционера был вынужден даже одернуть украинский МИД. Виктор Федорович и раньше не отличался политической грациозностью, но на этот раз допустил досадный промах, поспешив расписаться в лояльности Москве и подарив оппонентам набор готовых обвинений в свой адрес.

Впрочем, шеф британского внешнеполитического ведомства Дэвид Милибэнд не стал отменять встречу с Януковичем, хотя тот не стал основным киевским собеседником гостя с туманного Альбиона. Лондон взял на себя инициативу по сколачиванию ситуативной коалиции, направленной на сдерживание агрессивных действий России. В Западной Европе всерьез обеспокоены происходящим на Кавказе, но пока не могут выработать единую политическую линию. Украина продолжает оставаться «ничейной территорией», на которой по-прежнему работает принцип «два украинца – три гетьмана». Бальзамом на скрипучий механизм отечественной евроатлантической интеграции пролилось заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель, признавшей необходимость присоединения Грузии и Украины к ПДЧ. Правда, до декабря, когда министры иностранных дел Альянса соберутся для принятия соответствующего решения, еще немало времени.

Расслабляться не стоит, ведь кроме рафинированных западных дипломатов есть простак Юрий Лужков, запросто призывающий переписать российско-украинский договор. «Геополитик в кепке» выбрасывает в информационное пространство идеи, вдохновляющие, как минимум, часть российской элиты. Поэтому нашим властям хорошо бы сосредоточиться на недопущении провокаций в Крыму, который Россия без обиняков называет зоной своих приоритетных интересов. Эти шаги выглядят куда актуальнее шпионских страстей для внутреннего потребления, разыгрываемых равняющимися на Банковую и Кабмин представителями украинских спецслужб.

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк полон решимости обеспечить индивидуальное голосование каждого парламентария в обновленном сессионном зале. То ли решил добавить жару в ожидаемую горячую политическую осень, то ли решил заставить считаться с собой фаворитов президентской гонки. Видимо, спикер полагает, что в законодательном органе все еще можно обойтись сменой декораций, а не ротацией труппы отечественного политического театра. Жаль, что большинство народных избранников не разделяют энтузиазм Арсения Петровича и готовы войти в клинч буквально с первого дня возобновления работы Верховной Рады в сессионном режиме.

Обсуждение конфликта на Кавказе легко превратит депутатский корпус в толпу возбужденных ситуацией политиков, для которых не останется сдерживающих факторов. Хорошо отдохнувшие слуги народа уже расписали главные схватки: внесение изменений в Конституцию, бюджетный процесс, функционирование коалиции. Работа на благо страны и ее граждан в списке приоритетов не значится.

Евгений Магда