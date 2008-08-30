Туск благодарит Тимошенко за позицию в урегулировании конфликта на Кавказе

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК поблагодарил премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО за конструктивную и ответственную позицию правительства Украины в процессе урегулирования российско-грузинского конфликта.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ секретариата Кабинета Министров Украины, об этом Д.ТУСК сказал во время телефонного разговора с Ю.ТИМОШЕНКО. Во время разговора обсуждались вопросы региональной безопасности и последствия военного конфликта на Южном Кавказе, а также перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Д.ТУСК сообщил премьер-министру Украины о подготовке к внеочередному саммиту Европейского Союза, который состоится 1 сентября в Брюсселе.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила поддержку Плана урегулирования конфликта, одобренного Европейским Союзом, и отметила необходимость его безусловного выполнения всеми сторонами конфликта. Премьер подтвердила принципиальную позицию Украины о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Стороны выразили согласие по поводу важности недопущения эскалации и недопустимости односторонних шагов, которые могут спровоцировать расширение вакуума безопасности в регионе.

Ю.ТИМОШЕНКО поддержала польско-шведские инициативы, направленные на углубленную интеграцию Украины в ЕС. „Украина имеет все возможности для последующей интеграции в Европейскую и оборонную политику безопасности, в частности в том, что касается участия в урегулировании кризисов, миротворческих и гуманитарных заданий”, - подчеркнула премьер-министр Украины.

Премьер-министры Украины и Польши договорились продолжить регулярные консультации по всему кругу вопросов, которые обсуждались.