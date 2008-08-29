Путин предостерег Европу от "действий по указке США"

Премьер-министр РФ Владимир Путин предостерег Европу от действий в международной политике "по указке США".

Говоря в интервью немецкой телекомпании ARD о ситуации вокруг признания Россией Южной Осетии и Абхазии, премьер напомнил о том, как стал независимым сербский край Косово.

Путин отметил, что в свое время была принята резолюция Совета Безопасности ООН 1244, где говорилось про территориальную целостность Сербии. "Выбросили на помойку эту резолюцию, забыли про нее. Пытались извернуть - ее невозможно было извернуть никак - забыли напрочь. Почему? В Белом доме приказали - и все исполнили", - сказал премьер РФ.

Россия выступала категорически против признания независимости Косово, предупреждая, что это создаст опасный прецедент. Большинство западных стран, в том числе США, признали независимость Косово.

"Если европейские страны так и дальше будут вести свою политику, то разговаривать о европейских делах нам придется с Вашингтоном", - сказал Путин.