Тимошенко не позволит втянуть страну ни в какие чужие конфликты
20:14, 29 августа 2008Политика
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"Мир – это главное, что сохранила Украина"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сделает все для того, чтобы не втягивать Украину в международные конфликты и противостояния.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая на праздничном концерте по случаю Дня шахтера на стадионе «Авангард» в Луганске.
«Я не позволю страну втянуть ни в какие чужие конфликты, ни в какие чужие противостояния», - сказала премьер-министр.
Она также отметила, что мир – это главное, что удалось сохранить Украине за 17 лет своей независимости. «Это уверенность в том, что Украина не будет ни в каких чужих конфликтах... Мы будем иметь мир, богатство и процветание», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.
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