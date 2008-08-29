Тимошенко не позволит втянуть страну ни в какие чужие конфликты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сделает все для того, чтобы не втягивать Украину в международные конфликты и противостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая на праздничном концерте по случаю Дня шахтера на стадионе «Авангард» в Луганске.

«Я не позволю страну втянуть ни в какие чужие конфликты, ни в какие чужие противостояния», - сказала премьер-министр.

Она также отметила, что мир – это главное, что удалось сохранить Украине за 17 лет своей независимости. «Это уверенность в том, что Украина не будет ни в каких чужих конфликтах... Мы будем иметь мир, богатство и процветание», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.