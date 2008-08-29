Ехануров двигает в лицеи усиленную военную подготовку

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ инициирует создание лицеев с усиленной военно-физической подготовкой в каждом областном центре Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня на официальном приеме победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине, которые в составе национальной сборной Украины представляли Вооруженные Силы.

Говоря о необходимости создания в Украине олимпийского резерва, министр обороны отметил, что для этого можно и нужно использовать возможности системы военно-патриотического и физического воспитания молодежи.

«Я направил письмо Президенту Украины с предложением создать в каждом областном центре лицеи с усиленной военной и физической подготовкой. Это в дополнение к тем 16 учебным заведениям такого профиля, которые уже существуют. А в больших регионах Украины необходимо создать и по несколько таких лицеев», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

При этом он заметил, что развитие военного спорта и реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию требует значительных дополнительных финансовых вложений. «Я реалист. За следующий бюджет продолжаются тяжелые бои. Но система военно-патриотического воспитания является серьезной базой для олимпийского резерва, и ее необходимо развивать», - заявил Ю.ЕХАНУРОВ.