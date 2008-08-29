КС отказал 120-ти желающим понять принципы существования коалиции

Конституционный Суд отказал в открытии конституционного производства по делу о конституционном представлении 120 народных депутатов Украины об официальном разъяснении положений частей шестой, девятой статьи 83 Конституции Украины в системной связи с положениями пункта 6 части второй, части шестой статьи 81 Конституции Украины относительно принципов существования коалиции.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

Согласно сообщению, такое постановление было принято на основании пункта 3 статьи 45 Закона Украины „О Конституционном Суде Украины“ – неподведомственность Конституционному Суду Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН, 21 августа КС начал рассмотрение дела о представлении 105 народных депутатов Украины относительно официального разъяснения положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины.

Народные депутаты обратились в КС с просьбой дать разъяснение термина или содержания понятия «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» с учетом конституционного положения об установлении минимального количественного состава коалиции. Кроме того, они просят дать официальное разъяснение термина или содержания понятия «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в ВР» с учетом конституционного положения об установлении минимального количественного состава коалиции.

Как сообщил на пленарном заседании судья-докладчик по делу Дмитрий ЛИЛАК, эта часть представления народных депутатов взята к рассмотрению Конституционным Судом.

В то же время, он отметил, что первая коллегия судей КС постановлением от 27 июня 2008 года отказала в открытии конституционного производства на основании п. 3 ст. 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно ответов на вопросы, которые затрагивались народными депутатами, аргументируя это тем, что они неподведомственны, КС и депутаты, по сути, хотят получить консультацию.

Речь идет о том, что народным депутатам отказано в предоставлении ответов на вопросы: в каких случаях коалиция депутатских фракций в ВР прекращает деятельность (является полномочной), прекращает ли свою деятельность коалиция депутатских фракций в случае сокращения численного состава коалиции до количества народных депутатов Украины меньше, чем определено Конституцией.

Также депутаты ставили вопрос, распространяется ли требование относительно формирования коалиции депутатских фракций в ВР народными депутатами при условии, если в нее входит большинство народных депутатов от конституционного состава ВР, на весь период деятельности (функционирования) коалиции или лишь на момент формирования коалиции.

Депутаты поясняют необходимость рассмотрения конституционного представления тем, что 6 июня 2008 года председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК зачитал заявления народных депутатов Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) и Игоря РЫБАКОВА (фракция Блока Юлии Тимошенко) о выходе из коалиции, и в результате численность коалиции стала меньше, чем определено Конституцией Украины.