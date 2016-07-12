Порошенко: введение ЕС безвизового режима с Украиной станет достойным ответом евроскептикам

Как отмечают в пресс-службе, глава государства отметил, что положительная динамика реализации реформ только подтверждает преданность и готовность Украины двигаться по пути изменений, несмотря на внешние вызовы.

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Он подчеркнул, что либерализация визового режима и завершение процесса вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС станет не только признанием достигнутых Украины результатов, но и историей успеха самого Европейского Союза и ответом на евроскептические настроения.

Еврокомиссар заверил, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину всеми возможными средствами на пути имплементации внутренних реформ.

Как сообщал УНИАН, Йоганнес Ган отметил, что Европейский Союз может принять окончательное решение относительно введения безвизового режима с Украиной в начале осени, самое позднее - в октябре.