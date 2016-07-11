Климкин рассказал о возможной встрече в начале осени глав МИД стран ЕС и "Восточного партнерства"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи глав и представителей внешнеполитических ведомств стран "Восточного партнерства" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан) с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнесом Ханом.

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Министр проинформировал, что завтра состоится более детальное обсуждение с министрами стран "Восточного партнерства" вопросов, которые касаются экономического измерения. Европейская комиссия должна подытожить результаты обсуждения.

"И на следующей встрече, которая состоится, скорее всего, в начале осени, мы уже пройдемся по конкретным предложениям", - сказал Климкин.

"Есть идея, что министры "Восточного партнерства" будут принимать участие в начале осени в одном из заседаний министров иностранных дел Европейского Союза. Словацкое председательство (во втором полугодии 2016 года в Европейском Союзе) уже планирует повестку дня для этой встречи, и я думаю, что эта встреча будет важной для подведения сегодняшних итогов", - сказал Климкин.