Климкин: интеграции квазироссийского протектората на Донбассе в Украину никогда не будет
Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что Минские договоренности не заходили "в тупик".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.
"Во-первых, в тупик реально зашли не Минские договоренности. Мы имеем проблему с нежеланием России выполнять любые договоренности в сфере безопасности. Россия это делает абсолютно сознательно для того, чтобы в результате создать квазироссийский протекторат на Донбассе, и пытаться этот квазироссийский протекторат интегрировать по своей логике обратно в Украину, как мы ее понимаем, чтобы таким образом ее разрушить", - пояснил Климкин.
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"Всем понятно, что этого никогда не будет", - добавил министр.
По его словам, можно говорить, что Россия блокирует выполнение Минских соглашений.