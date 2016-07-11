Климкин: интеграции квазироссийского протектората на Донбассе в Украину никогда не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

"Во-первых, в тупик реально зашли не Минские договоренности. Мы имеем проблему с нежеланием России выполнять любые договоренности в сфере безопасности. Россия это делает абсолютно сознательно для того, чтобы в результате создать квазироссийский протекторат на Донбассе, и пытаться этот квазироссийский протекторат интегрировать по своей логике обратно в Украину, как мы ее понимаем, чтобы таким образом ее разрушить", - пояснил Климкин.

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"Всем понятно, что этого никогда не будет", - добавил министр.

По его словам, можно говорить, что Россия блокирует выполнение Минских соглашений.