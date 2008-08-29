Тимошенко поговорила с Меркель о войне на Кавказе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела телефонный разговор с Канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Как сообщает Правительственный портал, во время разговора обсуждались вопросы региональной безопасности в контексте военного конфликта на Южном Кавказе и вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Стороны выразили общую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО поддержала План урегулирования конфликта, одобренный Европейским Союзом, в частности, благодаря активной позиции Франции и Германии.

„Украина хочет быть конструктивной частью усилий Европейского Союза”, - отметила во время разговора Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам „сегодня всем очень нужна адекватная реакция на новые вызовы”.

А.МЕРКЕЛЬ, в свою очередь, отметила важность избежания эскалации напряженности и недопустимость шагов, которые могут стать поводом для односторонних непредвиденных действий. „В условиях растущих угроз для региональной безопасности, сохранение политической стабильности должно стать приоритетом для Украины. Это является предпосылкой последующих шагов на пути интеграции”, - отметила Канцлер Германии.