Порошенко анонсировал разработку дорожной карты для обеспечения безопасности на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом украинский президент сказал в субботу в Варшаве по итогам встречи в формате "Большая пятерка + Украина", которая состоялась в рамках саммита НАТО.

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"С понедельника мы начинаем консультации внешнеполитических советников при участии министра иностранных дел Павла Климкина по разработке документа, так называемой дорожной карты, где Украина должна обсудить ситуацию по безопасностному компоненту и четкой привязке к тому, что должны быть беспрепятственный доступ для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, четкая позиция относительно постоянного прекращения огня и обеспечения этого режима через соответствующее положение сторон, гарантированного отвода тяжелой артиллерии, взятия под контроль участков, где будет отведена тяжелая артиллерия", - сообщил Порошенко.

По его словам, украинская сторона "четко подчеркнула, что должны быть освобождены все заложники, СММ должна иметь доступ ко всей оккупированной территории, к неконтролируемому участку российско-украинской границы для того, чтобы не допустить инфильтрации российских регулярных войск, подразделений российских наемников, ввоз техники, артиллерии, боеприпасов, горючего, чтобы были созданы все условия для начала политического процесса".

"Наша делегация благодарна позиции наших партеров, союзников", - подчеркнул он.

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Порошенко сообщил, что во время встречи с "Большой пятеркой" "мы очень тщательно и долго, более полутора часов, выстраивали механизм координации наших усилий по обеспечению скоординированных действий относительно имплементации Россией взятых на себя обязательств".

Он обратил внимание на то, что в итоговом документе Комиссии Украина-НАТО было четко указано, что политическая часть Минских договоренностей, включая проведение выборов, может быть реализована исключительно после создания необходимых условий безопасности. "Эта позиция нашла необходимо подтверждение на встрече с "пятеркой", - подчеркнул Порошенко.

Во встрече в формате «Большая пятерка + Украина» приняли участие президент Украины Петр Порошенко, президент США Барак Обама, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Италии Маттео Ренци.