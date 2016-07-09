В Варшаве начались переговоры Порошенко с лидерами "Большой пятерки"

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

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«Начались переговоры Большая пятерка+Украина», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве в рамках саммита состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.

Напомним, во встрече в формате «Большая пятерка плюс Украина» принимают участие президент Украины Петр Порошенко, президент США Барак Обама, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Италии Маттео Ренци.