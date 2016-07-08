Боевики передают миссии ОБСЕ фальсифицированные данные, хотят дискредитировать силы АТО - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"С целью дискредитации сил АТО и обвинения их в несоблюдении Минских договоренностей противник осуществляет фальсификацию данных, полученных при помощи БПЛА. Отмечены случаи изменения даты и времени проведения фото- и видеосъемки в материалах, которые предоставляются миссии ОБСЕ и обнародуются в пророссийских СМИ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в управлении разведки сообщили, что Украина предоставила представителям миссии ОБСЕ информацию о наличии танков, артиллерийских систем калибром более 100 мм, самоходных артиллерийских установок и 122-мм ракетных систем залпового огня “Град” в районах населенных пунктов Стаханов, Калиново, Гольмовский, Докучаевск, Ясиноватая, Горловка, Донецк, Полевое, Дебальцево и Терновое..

Ранее в сети появилось видео, на котором боец сил АТО рассказывает о попытке боевиков сбить камеру ОБСЕ.