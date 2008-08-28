Госкомлесхоз не желает отвечать за "лесной пожар" со взрывами

В Государственном комитете лесного хозяйства Украины утверждают, что так называемый “лесной пожар”, вспыхнувший вблизи города Лозовая Харьковской области, возник на территории, подчиненной Министерству обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомлесхоза Украины, так в ведомстве прокомментировали сообщение СМИ о том, что основной причиной взрывов боеприпасов вблизи города Лозовая стала лесной пожар, который в дальнейшем перебросился на военный арсенал.

“Всесторонне изучив вопрос, Государственный комитет лесного хозяйства Украины вынужден отметить: подобные заявления нуждаются в уточнении. Так называемый лесной пожар произошел на территории воинской части где расположен 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины, то есть на территории, которая подчинена Министерству обороны Украины”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Госкомлесхоз также сообщает, что, по данным Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, ближайший лесной массив, который находится в ведении Госкомлесхоза, расположен в Лозовском лесничестве ГП «Близнюкивское лесное хозяйство» на расстоянии более 20 километров от места события. “Ни в июне, ни в августе текущего года пожаров в этих лесах не было, поэтому лесной пожар в них не мог стать причиной этого инцидента (пожара и взрывов на военном арсенале – УНИАН)”, – отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Управление пресс-службы Министерства обороны Украины сообщило, что загорание на складах боеприпасов вблизи Лозовой Харьковской области повлек лесной пожар.

Пожарным подразделениям МЧС, прибывшим на место лесного пожара, к сожалению, не удалось его затушить, и огонь из-за сильных порывов ветра перебросился на объекты 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины, сообщало Управление пресс-службы.

В 16 часов произошел пожар на двух площадках арсенала, где хранились 120-миллиметровые мины, а в 16.10 дежурной службой арсенала были зафиксированы первые взрывы.