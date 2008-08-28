61-й арсенал передислоцируют - Турчинов

Члены государственной комиссии по ликвидации последствий пожара на военных складах в ближайшее время намерены принять решение относительно передислокации 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня в интервью журналистам в г. Лозовая в Харьковской области после облета территории воинской части, где произошла чрезвычайная ситуация, и заседания правительственной комиссии.

По словам А.ТУРЧИНОВА, после очистки территории воинской части, где расположен арсенал, ее земли будут переданы местной общине, но лишь после того, как будет уверенность на 100%, что они безопасны.