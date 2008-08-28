Балога считает, что Тимошенко напрасно отшучивается

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО слишком увлеклась юмористическим реагированием на серьезные вопросы.

Такая позиция главы Секретариата Президента размещена на официальном сайте Президента Украины.

«В последнее время Юлия ТИМОШЕНКО взяла за привычку отвечать шутками на весьма серьезные замечания, которые касаются ее деятельности. Это свидетельствует либо о неспособности решать проблемы, либо о безразличии к человеческому горю и потерям», - заявил В.БАЛОГА.

Он подчеркнул, что к разрушительным последствиям наводнения, к постоянным проблемам с загоранием боеприпасов приводит невыполнение Кабинетом Министров многочисленных решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, несвоевременное и неполное выделение средств для финансирования государственных программ, направленных, в частности, на предупреждение наводнений и стихийных бедствий, на утилизацию боеприпасов. «Такое отношение правительства создает слишком серьезную проблему, чтоб его руководитель могла легкомысленно отшучиваться”, - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что “эта проблема требует ответа по существу”.

В частности, глава президентского Секретариата заявил: «Эти вопросы должны были бы стать объектом пристального внимания правоохранительных органов. Время поиска стрелочников давно прошло. Следует наконец назвать фамилии должностных лиц, чья преступная небрежность или привычка направлять миллионы бюджетных средств не по назначению уже стоили Украине человеческих жизней и миллиардных убытков».