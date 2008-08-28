Кокойты отметил независимость, выпив залпом три литра вина (фото)

10:30, 28 августа 2008
Политика
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Политик 4 года, по его словам, не пил

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты отметил признание республики Россией, выпив трехлитровую чашу вина на митинге в центре Цхинвали.

До этого в течение нескольких лет Кокойты воздерживался от употребления алкоголя. "В 2004 году я дал слово, что ни грамма ни выпью, пока мы вместе с вами не проснемся в свободном, независимом государстве, - заявил он участникам митинга. - И вот этот час настал".

Выпив вина, южноосетинский президент отметил, что молодежи не следует в этом случае брать с него пример, и призвал придерживаться здорового образа жизни.

Лента.ру

 

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