Министры иностранных дел G7 осудили Россию

Министры иностранных дел стран "большой семерки" осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в совместном заявлении "большой семерки", распространенном сегодня Государственным департаментом США. "Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании осуждаем действия России - нашего коллеги по "большой восьмерке". Мы огорчены чрезмерным использованием силы в Грузии и продолжающейся оккупацией части этой страны", - цитирует документ РосБизнесКонсалтинг.

Министры призвали Россию вернуться к выполнению плана мирного урегулирования, выработанного при посредничестве президента Франции Николя Саркози, и полностью вывести свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта, передает Reuters.