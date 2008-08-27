Криль: Янукович и Тимошенко начали борьбу за российскую поддержку

Лидер политической партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ убежден, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО начали борьбу между собой за российскую поддержку на предстоящих президентских выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”

“В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО начали ожесточенную борьбу между собой за поддержку России на предстоящих президентских выборах, и каждый из них старается угодить российскому руководству» - сказал И.КРИЛЬ, комментируя позицию лидеров Партии регионов и БЮТ относительно конфликта на Кавказе.

По его убеждению, «В.ЯНУКОВИЧ, с одной стороны, призывает Украину признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии. С другой стороны, он не замечает того, что Украина, в отличие от многих других государств, благодаря предусмотрительной позиции Президента Виктора ЮЩЕНКО, не предприняла ни одного шага для официального признания суверенитета Косово».

Лидер “Единого Центра” считает непонятной позицию В.ЯНУКОВИЧА, учитывая то, что у Украины нет никаких как экономических, так и политических интересов в Абхазии и Южной Осетии.

«Чувствуется, что заявления В.ЯНУКОВИЧА сделаны лишь в угоду российскому руководству. Более того, выглядит странно и неестественно, когда лидеру большой партии, дважды премьеру 46-миллионной европейской страны звонит по телефону какой-то шестой клерк из кабинета где-то на нижних этажах Кремля и дает распоряжение, а тот берет под козырек и выдвигает инициативы, которые идут против интересов его страны. Такова цена дружбы с Москвой, которая за 17 лет так и не смогла смириться с нашей независимостью и суверенитетом», - убежден И.КРИЛЬ.

Он выразил уверенность, что, «в свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО ведет «отчаянную» борьбу против газовых посредников с одной стороны, а с другой - в интересах российского "Газпрома" проваливает газовые контракты для Украины в Ливии, отказывает в разработке черноморских газовых месторождений компании Vanco, а также лоббирует транспортировку нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» в выгодном для России направлении».

И.КРИЛЬ считает, что такие шаги направлены против энергетической безопасности Украины и на ее зависимость от поставок энергоносителей от российских газовых монополистов.

«Двойные стандарты Ю.ТИМОШЕНКО проявляются и в отношении к Грузии. Если год назад она безапелляционно поддержала СААКАШВИЛИ в его неоднозначной борьбе с грузинской оппозицией, то ее нынешнее красноречивое молчание связано лишь со страхом попасть в немилость к хозяину Кремля» - убежден он.