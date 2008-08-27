МИД сообщит России о новых правилах пересечения границ Украины для ЧФ

Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время уведомит Россию об изменении правил пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, которые пребывают на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Как только будет издано постановление правительства, это будет сделано сегодня, и мы передадим либо сегодня, либо завтра российской стороне об этом решении правительства», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Министр добавил, что порядок об обязательном информировании украинской стороны о перемещении кораблей ЧФ действовал до 1999 года, а после этого в силу политических причин Украина и Россия перешли на уведомительный характер информирования. «Теперь в соответствии с принятым постановлением, за 72 часа российская сторона будет обращаться к украинской стороне с сообщением о том, что они намерены пересечь государственную границу Украины. При этом необходимо будет заполнить соответствующие формуляры, в которых должны быть указаны экипаж корабля или летательного аппарата, в какой порт они будет заходить, и когда они этот порт покинут. Сегодня мы вернулись к порядку, который был утвержден почти 10 лет тому назад», - пояснил он.

Отвечая на вопрос, будет ли российская сторона выполнять новые правила пересечения госграницы Украины кораблями ЧФ РФ, В.ОГРЫЗКО сказал: «формирование Черноморского флота, который пребывает на территории Украины, действует в соответствии с действующим украинским законодательством. Это является нормой договора, и, следовательно – норма закона. Поэтому мы убеждены, что именно таким образом будет действовать российская сторона».

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота России, которые находятся на территории Украины.

Кроме того, глава Украинского государства утвердил порядок передвижения военных формирований Черноморского флота РФ вне мест их дислокации на территории Украины.

Сегодня, 27 августа, правительство на своем заседании во исполнение Указа Президента утвердило порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (суднами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота России, который прибывает на территории Украины.